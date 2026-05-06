Perro muerde la pierna de un niño de 9 años en Playa del Carmen

Un perro atacó en la pierna a un niño de 9 años de edad en Playa del Carmen, los cuerpos de emergencia atendieron de inmediato al menor que sufrió el ataque, el animal fue trasladado al Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis (CENCAAZ), en tanto las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.

De acuerdo a información preliminar, los hechos ocurrieron sobre la calle 66 entre las avenidas 20 y 25 de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta de esta ciudad de Playa del Carmen donde un perro mordió la pantorrilla de un niño, aunque no fue necesario su trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Noticia Destacada Aumenta cifra de mordeduras de perro en Quintana Roo; más de mil 800 casos en 2025

Vecinos al enterarse del ataque canino solicitaron de inmediato el apoyo a las autoridades, minutos después de movilizaron los cuerpos de emergencia, el menor fue atendido por paramédicos, aunque no fue trasladado a un hospital, según porque la lesión no era de gravedad.

En la escena llegaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Medio ambiente Sustentable y Cambio Climático del Ayuntamiento de Playa del Carmen para realizar las investigaciones.

Por tratarse de un menor edad, se presentaron en la escena personal del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) para iniciar las indagatorias correspondientes y determinar las responsabilidades.

De acuerdo a datos preliminares, trascendió que el perro no es la primera vez que ha atacado, pero que no se han presentado denuncias de parte de las víctimas, sin embargo, ahora fue un menor que recibió la mordedura.

El equipo del GEAVIG realizaría las investigaciones como se dieron los hechos y porque el animal estaba suelto si se trata de ser reincidente en ataques, hasta el momento se desconoce si el perro está o vacunado.

Noticia Destacada Menor sufre ataque de un perro en el fraccionamiento Galaxia I de Playa del Carmen

En la zona, de acuerdo a familiares, el menor había salido a la tienda para realizar unas compras, sin embargo, sobre la banqueta ya lo esperaba un perro de la raza mestizo, sin correa y se lanzó contra el niño.

Luego del ataque el menor no solo se asustó al ver al animal que se le lanzó, sino que lloraba de dolor por la mordedura, sus familiares salieron a la calle para ayudar al niño, tuvieron que sentarlo mientras llegaban las autoridades para ser atendido.

En tanto, el ataque ha generado preocupación de los vecinos y piden a las autoridades para que el dueño del perro se haga responsable de las curaciones, pero además que hagan una redada en las colonias para capturar a los perros que están libres y representan un peligro para la población.