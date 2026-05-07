Detienen a un hombre por posesión de más de 85 dosis de presuntos narcóticos en Tulum

Un hombre identificado como Luis Iovani “N”, de 34 años de edad y originario de Guadalajara, Jalisco, fue detenido en Tulum tras ser sorprendido en posesión de más de 85 dosis de presuntos narcóticos y estupefacientes, durante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

La detención se realizó en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, en coordinación con agentes de la Fiscalía General del Estado y personal del Ejército Mexicano, como parte de las acciones de vigilancia y combate al narcomenudeo que se mantienen en distintos puntos del municipio.

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De acuerdo con la información preliminar, durante la intervención las autoridades aseguraron diversas dosis de sustancias ilícitas, aunque hasta el momento no se ha detallado oficialmente el tipo exacto de droga ni el punto específico donde ocurrió el aseguramiento.

Tras la detención, tanto el masculino como los narcóticos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir la situación jurídica del detenido conforme avancen las investigaciones.

Este nuevo aseguramiento ocurre en medio de los operativos permanentes que mantienen autoridades estatales y federales en Tulum, un municipio donde en los últimos meses se han incrementado las acciones contra delitos relacionados con la venta y distribución de drogas al menudeo.

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En distintos sectores de la cabecera municipal y la zona costera se han desplegado revisiones, patrullajes y filtros de vigilancia encabezados por corporaciones locales, estatales y fuerzas armadas, principalmente en áreas consideradas de alta incidencia delictiva o señaladas por actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Las autoridades no informaron si el detenido estaría vinculado con algún grupo delictivo que opere en la región, ni si existen otras personas involucradas derivadas de este caso. Tampoco se confirmó si el aseguramiento derivó de una denuncia anónima, labores de inteligencia o recorridos preventivos.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar el alcance de la probable actividad ilícita y deslindar responsabilidades.