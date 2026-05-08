Hombre en situación de calle fallece en plena vía pública de Chetumal

Un hombre en situación de calle fue localizado sin vida durante la mañana de este viernes en la vía pública, en las inmediaciones del cruzamiento de la avenida Benito Juárez con Chapultepec, en la colonia Centro.

De acuerdo con los primeros reportes, transeúntes que pasaban por la zona notaron al hombre tendido sobre la banqueta, fuera de un local comercial, y solicitaron apoyo a los números de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron al sitio, pero al valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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Elementos de seguridad pública acudieron al lugar y procedieron a acordonar el área para preservar la escena. De manera preliminar, se indicó que la muerte habría sido por causas naturales, aunque será la autoridad competente quien lo determine.

El hombre permanece en calidad de desconocido, ya que no portaba identificación. Peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron posteriormente para realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.