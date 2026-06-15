Tragedia en Felipe Carrillo Puerto: Abuelito de comunidad maya se quita la vida en su cocina

Un adulto mayor decidió quitarse la vida por la vía del ahorcamiento en la comunidad indígena de Francisco May, hasta el momento se desconoce los motivos que lo hayan orillado a tomar esa fatal decisión al interior de su cocina. En lo que va del presente año con este hecho ya suman tres casos de personas que deciden salir por la puerta falsa.

De acuerdo a información que se pudo indagar con fuentes policiales se pudo conocer que los hechos se registraron en la comunidad de maya de Francisco May, poblado que se ubica a más de 90 kilómetros de esta cabecera municipal, y se localiza al noroeste del municipio, al ser reportado de una persona que se había quitado la vida al interior de su vivienda.

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Al sitio hicieron acto de presencia de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes tomaron conocimiento de los hechos y como primeros respondientes procedieron a acordonar el lugar para preservar las escenas del lugar y posteriormente notificar a la Fiscalía General del Estado.

Trascendió que la victima se trata de un masculino de aproximadamente 65 años de edad, y presuntamente padece de sus facultades mentales y que hasta el momento se desconoce los motivos que lo hayan orillado a tomar la fatal decisión, al ahorcarse al interior de su cocina, y cuando se percataron sus familiares todo parece indicar que ya llevaba varias horas de haber fallecido.