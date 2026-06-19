A más de 48 horas de su desaparición, continúan la búsqueda de abuelito en la selva de Felipe Carrillo Puerto

Se ha cumplido ya las 48 horas, sin que hasta el momento sea localizado a Don Fermin Aguilar, por lo que únicamente las brigadas han podido dar con rastros donde ha pernoctado y donde ha caminado en las brechas que conectan cerca de su parcela. Los familiares han pedido la intervención de rezadores mayas para realizar rituales en la selva y pudieran regresar a casa.

Para la búsqueda del abuelito que ya lleva mas de 48 horas extraviado en los montes que colinda con la colonia Emiliano Zapata II, de esta ciudad de Felipe Carrillo Puerto, ha venido sumando mas personas además de cuerpos de rescate, procedente de la ciudad de Playa del Carmen e incluso se le ha pedido el apoyo de rezadores y rezadoras mayas para realizar un ritual para que los duendes o el dueño del monte pudiera permitir que don Fermin Aguilar pueda regresar sano y salvo a casa.

Noticia Destacada Buscan a abuelito extraviado en la selva de Felipe Carrillo Puerto; salió acompañado de su perro

Como se recordara el campesino salió de su casa ubicado en la colonia Emiliano Zapata II, desde a las 11 horas del pasado miércoles para acudir a su milpa ubicado a unos 200 a 300 metros, de su hogar, y con el paso de las horas, sus familiares al notar que ya no regresaba, fueron a buscarlo y no localizaron los vino a preocupar hasta pedir ayuda a los cuerpos policiacos y a sus compañeros ejidatarios.

Por lo que se sumaron a la búsqueda en un radio de por lo menos diez kilómetros del punto de donde se supone había acudido, por lo que en las ultimas horas también han formado parte de la brigada, personal de Protección Civil, Policía Municipal, elementos de la Secretaria de la Marina, e incluso amigos y familiares, quienes han recorrido los caminos y brechas que conectan con esta zona.

Como resultado de las ultimas 48 horas de búsqueda ha sido la localización de huellas del abuelito y de su amiga inseparable una perrita que tampoco ha sido localizada, solamente ha podido ver sus huellas en la zona de búsqueda. Algunos de los brigadistas mencionaron que ha podido ver donde durmió el abuelito y sus huellas que deja todo parece indicar que se encuentra caminando en círculos.