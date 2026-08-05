Inundaciones en India dejan más de 100 muertos; Assam enfrenta la peor emergencia por el monzón

Las lluvias monzónicas que golpean distintas regiones de India han provocado la muerte de más de 100 personas desde julio, además del desplazamiento de miles de habitantes que tuvieron que abandonar sus viviendas ante el avance del agua.

Las inundaciones, deslizamientos de tierra y episodios de lluvia extrema han causado daños en casas, carreteras, cultivos y servicios básicos. Assam, en el noreste del país, concentra la mayor parte de las víctimas y permanece como una de las zonas más afectadas por la emergencia.

Las autoridades mantienen activos los operativos de rescate, distribución de alimentos y evaluación de daños, mientras algunas comunidades continúan incomunicadas o con amplias extensiones de su territorio bajo el agua.

¿Cuántas personas han muerto por las inundaciones en India?

El balance nacional supera los 100 fallecidos por incidentes relacionados con las lluvias desde julio. Los reportes incluyen víctimas por ahogamiento, deslizamientos, derrumbes y crecidas repentinas de ríos en diferentes estados.

En Assam se han contabilizado al menos 87 muertes, según información atribuida al jefe del gobierno regional, Himanta Biswa Sarma. El distrito de Sivasagar es uno de los más castigados, con alrededor de 47 fallecimientos.

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La cifra ha aumentado conforme avanzan las labores de búsqueda. Al cierre de julio, autoridades y reportes locales situaban el número de muertos en Assam en alrededor de 80, además de más de 200 mil personas afectadas en varios distritos.

¿Qué zonas de India resultaron más afectadas por el monzón?

Además de Assam, las lluvias han provocado emergencias en regiones como Kerala, Gujarat y Jammu y Cachemira. En estos lugares se han registrado inundaciones, deslizamientos y precipitaciones intensas que dificultan el tránsito y obligan a evacuar comunidades.

En Assam, las autoridades concentran los trabajos en Sivasagar, Charaideo, Jorhat y Golaghat. Equipos del gobierno central también realizaron una evaluación de los daños para determinar las necesidades de reconstrucción y apoyo económico.

Habitantes de distintas localidades han utilizado balsas y embarcaciones para trasladarse a zonas elevadas, mientras los cuerpos de emergencia distribuyen agua, alimentos y artículos indispensables.

Assam needs as much help possible.. anyone and everyone who can, pls do https://t.co/AXLInnJAt1 — Pallav Bagaria (@pallav42) August 5, 2026

Gobierno de Assam pide apoyo para damnificados

El gobierno regional solicitó donaciones para reforzar las labores de asistencia y rehabilitación. También comenzó a preparar medidas para apoyar a las familias que perdieron viviendas, cosechas, animales o fuentes de ingreso.

Las inundaciones son recurrentes en Assam debido al desbordamiento de ríos y a las características geográficas de la región. Datos oficiales señalan que alrededor del 39.58 por ciento de la superficie estatal es susceptible a inundaciones, una proporción cercana a cuatro veces el promedio nacional.

Aunque el monzón es esencial para la agricultura y el abastecimiento de agua, especialistas advierten que el calentamiento global está intensificando los episodios extremos y aumentando la variabilidad de las lluvias en el sur de Asia.

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