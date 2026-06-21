Tragedia en Felipe Carrillo Puerto: Menor de 14 años se quita la vida

Sin que hasta el momento se conozca el origen de haber tomado una fatal decisión, un menor de 14 años que cursaba la secundaria, tomó la decisión de quitarse la vida por la vía del ahorcamiento al interior de su vivienda ubicada en la colonia Emiliano Zapata II.



De acuerdo a información que se pudo indagar con fuentes oficiales se pudo conocer que antes de la medianoche se registró un hecho que vino a enlutar a una humilde familia, al ser reportado sobre un menor que se había suicidado en la calle 95 entre las calles 80 y 82 de la colonia Emiliano Zapatata II.



Noticia Destacada Hombre se quita la vida en Los Planes de Felipe Carrillo Puerto

Según trascendió que el menor que determino quitarse la vida por la vía del ahorcamiento se trata de A.F.M.M. de 14 años de edad, quien cursaba la secundaria, y antes de la medianoche del sábado determino quitarse la vida, sin que hasta el momento se conozca los motivos de haber tomado esa decisión.



Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja delegación Felipe Carrillo Puerto, cuyo paramédicos trataron de reanimar al menor, pero tal parece que ya era demasiado tarde, ya que no contaba con signos vital, ya que ya había transcurrido varios minutos de haber fallecido por asfixia por ahorcamiento.



Noticia Destacada Familia frustra intento de suicidio de un joven en Felipe Carrillo Puerto

De igual manera arribaron al lugar, elementos de la Policía Municipal, quienes al confirmar los hechos, procedieron a acordonar el lugar para preservar las escenas y notificar a la Fiscalía General de Justicia de lo que había ocurrido, por lo que mas tarde arribaron al lugar una unidad del Servicio Médico Forense, donde los peritos son quienes se encargaron de realizar los trabajos periciales y mas tarde hacer el levantamiento del cuerpo para ser trasladado a las instalaciones del SEMEFO para practicarle la necropsia de ley y conocer la causa real de la muerte del menor quye ha venido ha conmocionar a los vecinos de la colonia Emiliano Zapata II.