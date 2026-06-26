Automóvil se incendia sobre la avenida Bonampak de Cancún: VIDEO

La tarde de este viernes se registró el incendio de un automóvil particular sobre la avenida Bonampak, frente a la Plaza de Toros, hecho que movilizó a los cuerpos de emergencia y generó expectación entre ciudadanos y comerciantes de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad siniestrada es un vehículo Volkswagen de color rojo, el cual comenzó a emitir una gran cantidad de humo mientras circulaba sobre esta importante vialidad.

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En cuestión de minutos, las llamas envolvieron el automóvil, provocando que personas que se encontraban en los alrededores solicitaran el apoyo de las autoridades a través de la línea de emergencias 911.

El conductor del vehículo logró salir a tiempo al percatarse de que del compartimento del motor salía una intensa columna de humo. Aunque intentó controlar la situación, el fuego se propagó rápidamente, por lo que optó por ponerse a salvo y esperar la llegada de los cuerpos de auxilio. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el incendio habría sido provocado por una aparente falla mecánica en el motor, situación que derivó en la combustión de la unidad. No obstante, serán los peritajes correspondientes los que determinen con precisión las causas del siniestro.

Minutos después arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para sofocar el fuego y evitar que las llamas se extendieran a otros vehículos o representaran un riesgo para los negocios y peatones que transitaban por el lugar.

Mientras se desarrollaban las labores de emergencia, elementos de Tránsito Municipal acordonaron el área y realizaron el cierre parcial de la circulación para garantizar la seguridad de automovilistas y transeúntes, además de facilitar el trabajo de los bomberos.

Una vez controlada la situación y tras concluir las diligencias correspondientes, una grúa retiró el vehículo completamente calcinado para liberar la vialidad y restablecer la circulación. El incidente únicamente dejó daños materiales y un importante congestionamiento vehicular durante varios minutos.