Deshuesadero de autos se incendió en la avenida López Portillo de Cancún

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este miércoles luego de que un incendio consumiera varios vehículos al interior del deshuesadero de autos Del Caribe, ubicado sobre la avenida José López Portillo, entre las avenidas Lak'in y Nichupté, en la colonia El Pedregal.

De acuerdo con datos recabados en el lugar, las llamas habrían iniciado presuntamente en un área de maleza localizada junto al establecimiento, situación que provocó que el fuego se extendiera rápidamente hacia el interior del predio donde se encontraban numerosas unidades para desmantelamiento y venta de piezas.

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Debido a la magnitud del siniestro, al menos 17 vehículos resultaron afectados por las llamas, generando una densa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad, causando alarma entre automovilistas y habitantes cercanos a la zona.

Tras el reporte realizado al número de emergencias 911, el Complejo de Seguridad C5 activó los protocolos correspondientes y desplegó un operativo para atender la situación. Al sitio arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil, agentes de Tránsito, policías municipales y efectivos del Ejército Mexicano, quienes participaron en las labores de apoyo y seguridad perimetral.

Los cuerpos de emergencia iniciaron de inmediato las maniobras de sofocación dentro de las instalaciones con el objetivo de evitar que las llamas continuaran avanzando hacia otras unidades y zonas aledañas. Después de varios minutos de intensos trabajos, las autoridades lograron controlar el incendio y reducir el riesgo de propagación.

A pesar de la magnitud del incidente, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales, registrándose únicamente daños materiales considerables al interior del establecimiento. Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre las causas que originaron el siniestro.

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Las autoridades correspondientes serán las encargadas de realizar las investigaciones para determinar si efectivamente el fuego comenzó en un área verde y posteriormente se propagó hacia los vehículos, o si existen indicios que permitan establecer alguna otra posible causa, incluyendo la posibilidad de que hubiera sido provocado.

Una vez controlado el incendio, los cuerpos de emergencia permanecieron en la zona realizando labores de enfriamiento para evitar una posible reactivación de las llamas.