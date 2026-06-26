FGE asegura dos predios dentro del Parque del Jaguar en Tulum

Dos predios ubicados dentro del Parque del Jaguar fueron asegurados durante la madrugada de este viernes por la Fiscalía General del Estado (FGE), en un operativo del que hasta el momento no se han dado a conocer las causas. Los inmuebles corresponden a los hoteles Las Palmas y Cinco Tulum, cuyos accesos quedaron bajo resguardo oficial tras la colocación de sellos de aseguramiento con fecha 26 de junio de 2026.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, agentes ministeriales de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión (FECDSE) arribaron alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando la actividad en la zona era prácticamente nula. Los elementos solicitaron a los veladores desalojar ambos establecimientos y posteriormente colocaron los sellos oficiales en los accesos principales, sin informar el motivo de la diligencia.

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El operativo sorprendió a trabajadores y vecinos del área, quienes señalaron que no hubo explicación sobre la naturaleza del aseguramiento. Hasta el cierre de esta edición, la FGE no había emitido un comunicado para precisar si existe una carpeta de investigación relacionada con estos inmuebles, el delito que se investiga o si hay personas sujetas a alguna indagatoria.

A la falta de información oficial se suma el silencio de los administradores o representantes de los hoteles, quienes tampoco habían fijado una postura pública. La ausencia de detalles ha generado incertidumbre entre empresarios y prestadores de servicios turísticos, al tratarse de establecimientos ubicados en una de las zonas de mayor afluencia del destino.

El aseguramiento ocurre en medio de una complicada temporada para la actividad turística de Tulum, marcada por una disminución en la llegada de visitantes y una baja ocupación hotelera. En este contexto, la intervención de la Fiscalía incrementa la incertidumbre entre el sector turístico, que espera una explicación oficial sobre las razones de una acción que vuelve a colocar al destino en el centro de la atención pública.