Asesinan a balazos a un hombre en la avenida Colosio de Playa del Carmen

Un hombre fue ultimado a balazos por presuntos sicarios sobre la avenida Colosio en las inmediaciones del fraccionamiento misión del Carmen 1 luego de que los agresores lo persiguieran y este al intentar escapar ingresó a un taller ubicado en la zona para resguardarse sin embargo fue alcanzado y ultimado a balazos al interior.

Los presuntos delincuentes lograron escapar con suma facilidad con rumbo desconocido minutos más tarde arribaron elementos policiacos quienes realizaron el acordamiento de la zona para la preservación de los indicios.

Peritos criminalistas de la fiscalía general del estado realizaron el embalaje de los castillos percutidos y posteriormente levantamiento del cuerpo