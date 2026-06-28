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Quintana Roo / Sucesos

Asesinan a balazos a un hombre en la avenida Colosio de Playa del Carmen

La víctima al intentar escapar de los responsables, entró a un taller donde fue alcanzado por las balas perdiendo la vida en el sitio.

Por Erick Díaz

28 de jun de 2026

1 min

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Asesinan a balazos a un hombre en la avenida Colosio de Playa del Carmen
Asesinan a balazos a un hombre en la avenida Colosio de Playa del Carmen / Erick Díaz

Un hombre fue ultimado a balazos por presuntos sicarios sobre la avenida Colosio en las inmediaciones del fraccionamiento misión del Carmen 1 luego de que los agresores lo persiguieran y este al intentar escapar ingresó a un taller ubicado en la zona para resguardarse sin embargo fue alcanzado y ultimado a balazos al interior.

Los presuntos delincuentes lograron escapar con suma facilidad con rumbo desconocido minutos más tarde arribaron elementos policiacos quienes realizaron el acordamiento de la zona para la preservación de los indicios.

Peritos criminalistas de la fiscalía general del estado realizaron el embalaje de los castillos percutidos y posteriormente levantamiento del cuerpo