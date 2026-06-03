Extranjero es detenido en Puerto Morelos por presuntamente robar un celular en Cancún

Un hombre extranjero fue detenido durante los primeros minutos de este miércoles, luego de ser señalado de presuntamente robar un teléfono celular en una farmacia ubicada sobre la avenida Yaxchilán, en el centro de Cancún.

La afectada siguió su rastro hasta Puerto Morelos, donde finalmente fue asegurado por las autoridades. De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto, al parecer originario de Puerto Rico, ingresó al establecimiento simulando que realizaría una compra. Sin embargo, aprovechó un descuido de la trabajadora para tomar el celular y salir rápidamente del lugar.

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Tras percatarse del robo, la víctima comenzó a rastrear el dispositivo mediante la ubicación GPS, lo que permitió detectar que el sospechoso se desplazaba a bordo de una van de transporte colectivo de la ruta Cancún–Puerto Morelos.

La mujer solicitó apoyo y siguió la unidad hasta el tramo de Puerto Morelos sobre la carretera federal. Una vez que logró ubicar la van, informó al conductor que uno de los pasajeros presuntamente le había robado su teléfono, por lo que éste accedió a detenerse y esperar la llegada de las autoridades.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina arribaron al sitio. Al ser señalado directamente por la afectada, el hombre entregó el celular, por lo que los oficiales procedieron a su detención.

La víctima manifestó su intención de interponer la denuncia correspondiente, por lo que el detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento legal del caso.