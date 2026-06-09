Motociclista pierde la vida al impactase contra un poste en Bacalar

La mañana de este martes se registró un fatal accidente vial en la avenida Costera, entre las calles 20 y 22, en la cabecera municipal de Bacalar, donde un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta color negro perdió el control de la unidad y se estrelló contra un poste de concreto ubicado al costado de la vía.

De acuerdo con los reportes preliminares, el impacto fue de tal magnitud que el conductor salió proyectado varios metros sobre el pavimento, mientras que la motocicleta terminó varios metros más adelante con daños severos en su estructura. Automovilistas que transitaban por la zona y transeúntes que presenciaron el suceso solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia a través del 911.

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Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Bacalar y paramédicos, quienes al revisar al motociclista confirmaron que ya no presentaba signos vitales. De inmediato procedieron a acordonar la zona para preservar la escena del accidente y evitar cualquier otro incidente en esa importante arteria de la localidad.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado se hicieron presentes para llevar a cabo el procesamiento del sitio, recabar indicios y realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley y determinar las causas exactas del fallecimiento.

La motocicleta siniestrada fue retirada con apoyo de una grúa y puesta a disposición de la autoridad ministerial en un corralón, como parte de las diligencias correspondientes. Agentes de Tránsito Municipal realizaron los peritajes necesarios para establecer la mecánica de los hechos y las posibles causas que llevaron al conductor a perder el control de la unidad.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, en espera de que sea reclamada por sus familiares.

Este tipo de incidentes viales involucrando motociclistas se han registrado con frecuencia en diferentes puntos de Quintana Roo, particularmente en tramos urbanos donde la velocidad y las condiciones de la vía pueden influir en la pérdida de control de las unidades de dos ruedas. La avenida Costera es una de las vías principales de Bacalar, utilizada diariamente por residentes y visitantes que se desplazan hacia diferentes puntos del municipio.

Las autoridades continúan con las indagatorias para integrar todos los elementos y determinar si existieron factores como exceso de velocidad, condiciones mecánicas de la motocicleta o aspectos relacionados con la infraestructura vial que hayan contribuido al trágico desenlace.

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Con este lamentable suceso, se suma una víctima más a los registros de accidentes viales en la región sur del estado, donde las corporaciones de seguridad y rescate mantienen operativos de vigilancia y respuesta rápida ante este tipo de emergencias.

Las dependencias competentes recordaron la importancia de respetar los límites de velocidad, utilizar el equipo de protección adecuado y mantener la atención al conducir, especialmente en horarios de alta circulación en zonas urbanas como la cabecera de Bacalar.