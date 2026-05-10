Fatal accidente en la carretera Chetumal-Bacalar deja un fallecido y una herida

La madrugada de este sábado se tornó en tragedia sobre la carretera federal Chetumal-Bacalar, donde la volcadura de un automóvil particular cobró la vida de una persona y dejó a otra más con lesiones de consideración.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 horas en el kilómetro 25, justo frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Un Chevrolet sedán color azul circulaba con dirección a Bacalar cuando, según los primeros indicios, el conductor perdió el control del volante.

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La unidad perdió el control, salió de la cinta asfáltica y terminó volcada entre la maleza a varios metros de la vía. El impacto activó de inmediato los servicios de emergencia. Paramédicos del Grupo Rino fueron los primeros en llegar. En el sitio localizaron a una mujer con múltiples contusiones; tras estabilizarla, la trasladaron de urgencia a un hospital de Chetumal para valoración especializada.

Lamentablemente, otro de los ocupantes no resistió la gravedad de las heridas y fue declarado sin vida en el lugar por los propios socorristas.

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Elementos de la Policía Rural Estatal y de la Guardia Nacional División Caminos aseguraron el perímetro mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena. Una vez concluidas las diligencias, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

La unidad siniestrada fue retirada con apoyo de grúa y quedó bajo resguardo en el corralón municipal. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para confirmar la mecánica exacta del accidente. Por ahora, la identidad de las víctimas no se conoce, en espera de que se notifique a los familiares.