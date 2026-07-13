Desaparece tripulante del crucero Regal Princess tras caer al mar cerca de Cancún

Un tripulante del crucero Regal Princess permanece desaparecido luego de caer al mar durante la madrugada de este lunes mientras la embarcación navegaba frente a las costas del Caribe mexicano, cerca de Cancún y tenía como destino Cozumel.

El incidente activó un operativo internacional de búsqueda y rescate en el que participan autoridades marítimas mexicanas y estadounidenses, además del propio crucero y otras embarcaciones que se encontraban en la zona, situación que podría generar cambios en el itinerario previsto hacia Cozumel.

De acuerdo con la información preliminar dado a conocer por Princess Cruises, el sistema de seguridad del buque detectó la posible caída del tripulante antes de las 3:00 horas.

Tras revisar las cámaras de videovigilancia y confirmar la emergencia, el capitán ordenó modificar el rumbo para regresar al punto donde ocurrió el incidente e iniciar las maniobras de localización. La naviera informó que el trabajador continúa desaparecido y que la búsqueda sigue activa en coordinación con las autoridades marítimas.

Al operativo se sumaron unidades de la Secretaría de Marina (SEMAR) y otros recursos de búsqueda en aguas del Caribe mexicano. Además, embarcaciones cercanas, entre ellas el Carnival Jubilee, colaboran siguiendo los protocolos internacionales de auxilio para este tipo de emergencias.

Hasta el momento, la empresa no ha dado a conocer la identidad del tripulante ni las circunstancias en que ocurrió la caída. Tampoco se ha precisado si el hecho fue observado por algún testigo o si la ausencia fue detectada posteriormente durante las labores rutinarias a bordo. Las causas del incidente permanecen bajo investigación.

La modificación de la ruta ha generado incertidumbre sobre el itinerario del Regal Princess, cuyo arribo a Cozumel podría verse afectado si las labores de búsqueda se prolongan durante las próximas horas.

Princess Cruises reiteró que mantiene coordinación permanente con las autoridades marítimas responsables del operativo y aseguró que continuará proporcionando apoyo a la tripulación y a la familia del trabajador desaparecido mientras avanzan las labores de búsqueda.