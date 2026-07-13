Evacúan a más de 300 personas por corto circuito en edificio del SAT

Un corto circuito en uno de los tableros eléctricos del edificio del Servicio de Administración Tributaria, ubicado en la avenida Bonampak, provocó la evacuación de más de 300 personas poco antes del mediodía de este lunes.

Esta situación generó una intensa movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Protección Civil, alrededor de las 11:46 horas, cuando se encontraban bastantes personas realizando trámites en estas oficinas.

El corto circuito fue localizado en uno de los tableros eléctricos en el tercer nivel del inmueble, lo que generó bastante humo y olor a quemado, lo cual se extendió a un edificio aledaño en donde se encuentran las oficinas del INFONAVIT.

El personal. de Protección Civil que arribó al lugar reportó que se procedió a la evacuación preventiva de 342 personas aproximadamente, mientras se verificaba que no hubiera mayor riesgo en las instalaciones.

El supervisor de mantenimiento del edificio realizó la inhabilitación de la caja de los interruptores, con lo que se cortó la energía en las instalaciones, para proceder a la verificación de todas las líneas de suministro eléctrico, sin que se detectara alguna otra situación de riesgo.

Los bomberos realizaron labores de ventilación en las oficinas del SAT y del INFONATIV, para que posteriormente se reanudaran los servicios.