Rescatan a pasajeros de embarcación turística hundida en Cozumel

Una embarcación dedicada al turismo náutico se hundió en aguas del sur de Cozumel, a la altura del hotel Iberostar, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y a otras embarcaciones que se encontraban en la zona para auxiliar a los pasajeros.

De acuerdo con los primeros reportes, la embarcación identificada como "TEA" comenzó a hundirse mientras realizaba un recorrido turístico. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas del incidente ni el número oficial de personas que viajaban a bordo.

Tras recibir el reporte de emergencia, se activó un operativo de rescate en el que participaron embarcaciones cercanas y autoridades marítimas para poner a salvo a los ocupantes. De manera preliminar, no se reportan personas desaparecidas ni lesionados de gravedad, ya que este tipo de incidentes siempre son tratados con total hermetismo.

Luego del percance, prestadores de servicios náuticos manifestaron su preocupación por las condiciones en las que algunas empresas realizan recorridos turísticos. Algunos capitanes señalaron que existen operadores que presuntamente no respetan los lineamientos establecidos por la Capitanía de Puerto, particularmente en lo relacionado con la capacidad máxima de pasajeros y las medidas de seguridad a bordo.

Versiones de personas que se encontraban en el lugar señalan que la embarcación podría haber transportado un número superior de pasajeros al permitido, no obstante, esta información no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que será parte de las investigaciones que determinen las causas del hundimiento.

La Capitanía de Puerto y las autoridades competentes serán las encargadas de realizar el peritaje correspondiente para establecer si el incidente fue provocado por una falla mecánica, condiciones operativas o algún incumplimiento a la normatividad marítima.

El caso ha generado inquietud entre el sector náutico, que insiste en la necesidad de reforzar las inspecciones y verificar que todas las embarcaciones dedicadas al turismo cumplan con las disposiciones de seguridad, con el fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo la integridad de visitantes y tripulaciones.

Las autoridades informaron que continuarán con las investigaciones y en las próximas horas se espera un informe oficial con mayores detalles sobre este incidente marítimo.