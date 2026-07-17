Incendio consume vivienda de madera y huano en José María Morelos

El primer incendio de una casa habitación de esta temporada vacacional de verano se registró la tarde de este viernes en la colonia Morelos de esta ciudad. La conflagracion se dio de manera sorpresiva y el dueño dijo que desconoce que fue lo que hizo que el fuego llegara repentinamente al techo de la propiedad.

Poco después de las 4:00 de la tarde se reportó al número de emergencias que una palapa ubicada sobre la calle Francisco May, entre Konhulich y 5 de Mayo, de la colonia citada, se había prendido fuego a una casa de madera y paja y que en cuestión de segundos se estaba y estaba envuelta en llamas.

Ante esa situación el propietario llamó a al cuerpo de bomberos para que acudan a sofocar el incendio.

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En cuestión de minutos llegaron al sitio del incendio y, de inmediato, empezaron a sofocar las llamas que se habían extendido por todo el techo de humano. utilizando chorros de agua a presión.

Pese al esfuerzo de los vulcanoos, el techo de huano de la casita de madera se consumió en su totalidad.

Los bomberos realizaron labores de enfriamiento en viviendas construidas con materiales de la región, las cuales se encuentran alrededor de la casita qué se quemó; esto, con el fin de evitar que el fuego se propagar en ellas.

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En el lugar del incendio también arribó una unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos para brindar atención a la propietaria del inmueble, quien sufrió una crisis nerviosa al presenciar el incendio.

Vecinos de la zona comentaron que desconocen cómo se originó el fuego que provocó el incendio. . Indicaron que únicamente vieron cómo la palapa comenzaba a incendiarse y las llamas se propagaron rápidamente sobre el techo de huano.