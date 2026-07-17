Perrito se hace viral al celebrar su cumpleaños con temática de Dr Simi: VIDEO

Los lomitos se han convertido en la pieza más importante para las familias, algunos son considerados un miembro más, al grado de que en fechas importantes se les celebra por igual. Tal es el caso de un perrito que se volvió la sensación en redes sociales por su fiesta de cumpleaños.

Se sabe que el lomito se encontraba celebrando su cumpleaños número 9, el pequeño integrante de la familia se llama Vicent, pero se robó el corazón de los usuarios de las redes sociales por su fiesta con temática del Dr. Simi.

Noticia Destacada Perrito se hace viral por 'saludar' mientras suena el Himno Nacional Mexicano durante el partido de México vs. Ecuador

Perrito se hace viral por celebrar su fiesta de cumpleaños

Para dicha celebración, el perrito estaba caracterizado del personaje, pues tenía una bata y camisa de color blanco y una corbata negra, un conjunto característico.

En las imágenes que se han convertido en la sensación de las plataformas digitales, se observa cómo está sentada en el sillón mientras su dueña lo ayuda a estar erguido.

Noticia Destacada Perrito se hace vira por lanzar su pelota a desconocidos en la playa: VIDEO

De forma sorpresiva, el perrito espera muy tranquilo a la persona que lo acompaña y a su pastel de cumpleaños, el cual fue decorado con varias imágenes del Dr. Simi, situación que se robó el aplauso de los fans.

Tanto el perrito como la decoración de la celebración, fueron muy aplaudidos por los usuarios, quienes no dudaron en comentar:

"Amado licenciado Gordolobo que pase un muy feliz cumpleaños", "Mi adorado licenciado Gordolobo, líder supremo", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal