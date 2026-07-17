En Campeche hay 18 contagios activos de gusano barrenador

Campeche ya superó los mil casos de infestación por gusano barrenador del ganado (GBG), al registrar mil cuatro contagios entre el 20 de noviembre de 2024 y el 15 de julio de 2026, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El reporte más reciente, con fecha 15 de julio de 2026, detalla que 993 casos corresponden a animales y 11 a personas, lo que mantiene a la Entidad entre las más afectadas por esta plaga.

Según el Senasica, de las 993 infestaciones acumuladas en animales, 628 en bovinos, 217 en caninos, 51 en equinos, 44 en porcinos, 35 en ovinos, 11 en felinos, 5 en caprinos, 1 en fauna silvestre bajo cuidado profesional y 1 en fauna silvestre en vida libre.

Noticia Destacada Menonitas solicitan apoyo estatal en conflicto agrario

El organismo federal reportó que actualmente permanecen 18 casos activos, de los cuales 12 corresponden a ganado bovino y 6 a caninos.

El Reporte Epidemiológico Nacional confirmó 11 casos en humanos, cifra reconocida por la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), Roxana Rivera López, quien señaló que durante 2026 se han registrado alrededor de siete nuevos contagios en personas.

La funcionaria explicó que el control del gusano barrenador depende principalmente del trabajo preventivo de los productores, mediante la revisión constante de hatos y el manejo oportuno de heridas para evitar que las moscas depositen huevecillos.

La SDA mantiene campañas permanentes de concientización y capacitación con apoyo de técnicos del Senasica y del Comité de Protección Pecuaria (CPA), a fin de fortalecer medidas de vigilancia y contener la propagación de la plaga.

Rivera López reconoció que en la Entidad ya se contabilizan alrededor de mil casos reportados desde el inicio de la emergencia sanitaria, por lo que insistió en la importancia de que los productores continúen revisando diariamente a sus animales y reporten de inmediato cualquier sospecha de infestación.

Las autoridades agropecuarias reiteraron que la detección temprana y el tratamiento oportuno son fundamentales para evitar nuevas afectaciones al sector ganadero y reducir el riesgo de contagios tanto en animales como en personas.