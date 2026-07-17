Apagones dejan sin agua a varias colonias de Hopelchén; fallas eléctricas cumplen tres días

Este viernes por la mañana, diversas comunidades del municipio chenero, tanto en la zona centro, norte y la región de La Montaña, se quedaron sin energía eléctrica, y hasta las 13 horas, en algunas localidades no se había restablecido el servicio, y es el tercer día de las irregularidades en voltaje de la electricidad.

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En la ciudad de Hopelchén, la bomba sumergible del pozo 4, ubicada en la calle 13 de la colonia Santa Cruz, el cual abastece a parte de esa colonia, pero también a las colonias El Tamarindo, El Magisterio y parte de Dolores Lanz, no arrancó en la mañana, pues el medidor de ese sistema de agua potable reflejó 413 de voltaje, cuando debe ser 460 o hasta 480.

El director del Sistema Municipal de Agua Potable (SMAP) del Ayuntamiento informó a Por Esto!, que al momento de intentar arrancar esa bomba alrededor de las 7 de la mañana, no pudo activarse, porque la bomba se autoprotege debido al voltaje muy bajo que se tenía en la electricidad.

La bomba del pozo 4 no pudo operar por insuficiencia de voltaje. / Mauriel Koh

La comuna emitió un comunicado a través de sus redes sociales e informó a la ciudad lo que pasaba y el por qué esas colonias no tenían agua potable.

Asimismo, en la comunidad de Santa Rita Becanchén, pobladores reportaron que desde el jueves por la mañana iniciaron las variaciones en el voltaje y hasta este viernes a las 12 del día, la situación era igual, y en algunas partes de la localidad ubicada a 12 kilómetros de la cabecera de plano no tenía servicio de energía eléctrica.

Voltaje de la bomba 4 es muy bajo y no permite arrancar la bomba de agua potable / Mauriel Koh

En la región de La Montaña, al sur del municipio, la situación fue similar desde el miércoles pasado; las fallas intermitentes estaban a la orden del día, y este viernes, se dieron apagones prolongados de hasta dos horas; sin embargo, muchas familias mejor optaron por desenchufar sus aparatos electrodomésticos y evitar siniestros en sus equipos.

En las comunidades de Xmejía, Ukum, Xmabén, Chanchén, Chun-Ek, Pach-Uitz, Nuevo Chanyaxché e Xkanhá, respectivamente, todas de esa región de La Montaña, las fallas de la energía eléctrica se han intensificado en los últimos días, pese a los trabajos de mantenimiento que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está realizando en la zona de Dzibalchén, y las fallas hasta las 17 horas aún se mantenían de forma intermitente.

JGH