Madrugada violenta en Cancún: Ataque armado deja grave a un joven en la Supermanzana 67

Un joven resultó gravemente lesionado tras ser víctima de un ataque armado durante la madrugada de este sábado en la Supermanzana 67 de Cancún, entre las rutas 4 y 5, hecho que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

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De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron al número de emergencias 911 luego de escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Minutos después, elementos de la Policía Preventiva se trasladaron al lugar, donde localizaron a un joven con diversas heridas provocadas por impactos de bala.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato para brindarle atención prehospitalaria. Tras estabilizarlo en el sitio, determinaron que las lesiones ponían en riesgo su vida, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General Jesús Kumate Rodríguez, donde permanece bajo atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni el estado de salud actualizado. Tampoco se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho violento.

Luego del ataque, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Preventiva para evitar la alteración de la escena, mientras agentes de la Policía de Investigación iniciaron las primeras diligencias y el levantamiento de indicios balísticos que permitan integrar la carpeta de investigación.

Peritos especializados realizaron el procesamiento del lugar en busca de evidencia que contribuya al esclarecimiento de los hechos, entre ellos casquillos percutidos, posibles rastros biológicos y cualquier otro elemento que ayude a reconstruir la mecánica del ataque.

Las autoridades analizan diversas líneas de investigación para establecer el móvil de la agresión y determinar si la víctima fue atacada de manera directa o si existen otros factores relacionados con el caso. Asimismo, se revisan posibles cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores que pudieran haber captado el momento de los hechos o la ruta de escape de los responsables.

Este nuevo hecho de violencia se suma a los incidentes registrados en distintas zonas de Cancún, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones para identificar y localizar a los responsables. La Fiscalía continuará con las indagatorias y será la encargada de informar oficialmente sobre los avances del caso conforme se obtengan nuevos datos.