Encuentran tortuga marina sin vida en playa de Progreso; investigan qué provocó su muerte

Una tortuga marina sin vida recaló la tarde de ayer en la playa del malecón tradicional de Progreso, hecho que llamó la atención de turistas y familias que disfrutaban del inicio del período vacacional de verano y provocó la movilización de autoridades y personal especializado para el retiro del ejemplar.

De manera preliminar, el quelonio fue identificado como una posible tortuga carey. Al momento de ser localizado ya presentaba un proceso de descomposición en las partes blandas de su cuerpo, por lo que se presume que pudo morir mar adentro y posteriormente fue arrastrado por el oleaje hasta la costa yucateca.

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Tras el reporte de los visitantes, elementos que participan en el operativo vacacional acudieron al sitio para acordonar el área y evitar que las personas se acercaran al ejemplar. Posteriormente, especialistas del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) No. 17 realizaron el levantamiento del cuerpo para darle el manejo correspondiente.

Hasta el cierre de esta edición no se habían determinado las causas del fallecimiento, ya que la tortuga no presentaba lesiones externas que permitieran establecer de inmediato el origen de la muerte.

El ejemplar fue retirado de la zona turística y enterrado en un sitio adecuado; sin embargo, no se descarta que sus restos puedan ser analizados posteriormente para conocer con mayor precisión qué provocó el deceso.

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Personal del CETMAR explicó que este tipo de recales ocurre con cierta frecuencia en el litoral yucateco, ya que las corrientes marinas, el viento y el oleaje suelen arrastrar hasta las playas animales que fallecen mar adentro, especialmente durante esta época del año.

La movilización cobró mayor relevancia debido a que actualmente se desarrolla la temporada de anidación de tortugas marinas en las costas de Yucatán, período en el que diversas instituciones mantienen recorridos y acciones de vigilancia para proteger los nidos y a los ejemplares que llegan a desovar.

Autoridades reiteraron el llamado para reportar de inmediato cualquier tortuga marina herida, varada o en situación de riesgo, evitando manipularla para no comprometer su estado de salud ni alterar los procedimientos que permitan determinar las causas de este tipo de casos.