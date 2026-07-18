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Muere motociclista tras ser embestido por una camioneta sobre Circuito Colonias en Mérida

Un motociclista circulaba sobre Circuito Colonias en Mérida cuando fue atropellado por el conductor de una camioneta.

Por Redacción Por Esto!

18 de jul de 2026

1 min

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El motociclista perdió la vida tras el impacto del conductor
El motociclista perdió la vida tras el impacto del conductor / Cortesía

Un joven motociclista perdió la vida la noche del viernes tras verse involucrado en un trágico accidente de tránsito sobre el Circuito Colonias, a la altura de la calle 10 de la colonia María Luisa, frente a la Escuela Secundaria Técnica No. 24.

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios de personas que presenciaron el hecho, la víctima circulaba por la vialidad cuando fue impactada por una camioneta.

La fuerza de la colisión provocó que el motociclista saliera proyectado varios metros, quedando tendido sobre el pavimento con lesiones de extrema gravedad.

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Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia; sin embargo, al valorar al joven únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

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Elementos de la Policía Estatal acordonaron el área para preservar la escena del accidente y facilitar las diligencias periciales. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del percance y determinar las responsabilidades correspondientes.

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