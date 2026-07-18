Se incendia bodega con aceites y materiales inflamables en Kanasín

Un incendio registrado este sábado en una bodega del fraccionamiento Dzoyolá movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego de que el inmueble, donde se almacenaban bidones con aceites y otros materiales inflamables, fuera alcanzado por las llamas.

De acuerdo con el reporte oficial, los bomberos acudieron de inmediato al sitio y realizaron las maniobras necesarias para sofocar el fuego, que se desarrolló en una bodega de aproximadamente 20 por 20 metros.

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Gracias a la rápida intervención del personal de emergencia, el siniestro fue controlado en pocos minutos, lo que evitó que las llamas se propagaran hacia predios cercanos. Debido a ello, no fue necesario movilizar unidades adicionales para el abastecimiento de agua.

Tras controlar el incendio, los bomberos continuaron con las labores de enfriamiento para eliminar puntos de calor y reducir el riesgo de una posible reactivación del fuego.

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Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas durante el incidente.

Finalmente, la SSP indicó que se llevarán a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio en la bodega ubicada en el municipio de Kanasín.