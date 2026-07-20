Investigan presunto robo de un reloj de lujo a un turista extranjero en Tulum

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) investigan el presunto robo de un reloj de lujo marca Rolex a un turista extranjero, ocurrido en un establecimiento de Aldea Zama. Aunque hasta el momento no existe una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Las autoridades analizan imágenes de videovigilancia para identificar al presunto responsable.

De acuerdo con información recabada, los hechos habrían ocurrido en la Taquería 86, donde un hombre se acercó a la mesa del visitante y, presuntamente, le arrebató el reloj que portaba en la muñeca para después escapar.

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Un video captado por cámaras de seguridad, difundido de manera extraoficial, muestra el momento en que el sujeto se aproxima al viajero, realiza un movimiento rápido para despojarlo del objeto y abandona el lugar antes de que las personas presentes pudieran reaccionar.

Fuentes de la SSPC confirmaron que el caso permanece abierto, pese a que los afectados no han presentado una denuncia formal. De acuerdo con la información disponible, los visitantes habrían decidido no iniciar el procedimiento legal debido al temor generado tras el incidente y porque tenían previsto continuar con su itinerario de viaje.