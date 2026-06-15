Asalto a mano armada provoca movilización policiaca en el hotel Holistika de Tulum

Un presunto asalto a mano armada registrado la tarde de este lunes en las instalaciones del hotel Holistika, ubicado en la colonia La Veleta, provocó una amplia movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial, quienes desplegaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar a los responsables.

De acuerdo con información preliminar, el reporte fue recibido alrededor de las 18:00 horas en la zona de la avenida 10 Sur con calle 2 Sur. Tras la llamada de auxilio, elementos policiacos acudieron al sitio, donde confirmaron la situación e implementaron los protocolos correspondientes.

También fue solicitada la presencia de una unidad médica, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas.

Al llegar al lugar, agentes de seguridad acordonaron el área para preservar posibles indicios relacionados con el hecho. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado inició las primeras diligencias ministeriales con el objetivo de recabar evidencias, entrevistas y otros elementos que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el presunto robo.

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Mientras se desarrollaban las labores periciales, elementos de distintas corporaciones desplegaron recorridos en calles y accesos cercanos a La Veleta en busca de los presuntos asaltantes. El operativo incluyó patrullajes en la zona y la verificación de posibles rutas de escape utilizadas por quienes habrían participado en el atraco.

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no habían dado a conocer el monto de lo robado ni el número exacto de personas involucradas en el hecho. Tampoco se ha confirmado si los responsables lograron sustraer dinero, objetos de valor o pertenencias de huéspedes o trabajadores del establecimiento.

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas la autoridad ministerial emita información oficial sobre los resultados de las diligencias, así como sobre el avance de la búsqueda de los presuntos responsables. El caso generó expectativa entre habitantes y visitantes de la zona, una de las áreas con mayor actividad turística y residencial de Tulum.