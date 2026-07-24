Caen dos presuntos robamotos en la Supermanzana 235 de Cancún; recuperan seis unidades

Dos presuntos ladrones de motocicletas fueron atrapados con las manos en la masa en las calles de la Supermanzana 235 de esta ciudad, en un operativo que además permitió la recuperación de un lote de seis unidades que contaban con reporte de robo.

Los sospechosos, identificados como Ángel Osvaldo “N” y Axel Daniel “N”, fueron sorprendidos por agentes de la Policía de Investigación en la calle Sin Nombre, entre las calles 91 y 95, justo en el momento en que realizaban un rápido "cambio" de vehículo.

Noticia Destacada Persecución en Vista Real: Sujetos huyen por techos tras abandonar motocicleta robada en Cancún

De acuerdo con reportes policiales, los agentes mantenían un recorrido de vigilancia por la zona cuando vieron llegar a Axel Daniel “N” a bordo de un motociclo. El sujeto se estacionó junto a otro vehículo similar de dos ruedas, se bajó del que manejaba y de inmediato intentó apoderarse de la otra unidad.

La maniobra levantó sospechas de inmediato. Al ver la jugada, los investigadores se aproximaron para encarar a ambos sujetos y revisar los datos de los vehículos. Al ingresar los números de serie en la base de datos, el sistema confirmó que ambas motocicletas acumulaban reportes por robo al 911, lo que derivó en la detención inmediata de la pareja.

Noticia Destacada Capturan a mototaxista presuntamente involucrado en robo a comercios en Cancún

Al extender el rastreo por los alrededores de la misma Supermanzana 235, los ministeriales localizaron un punto usado presuntamente como "enfrío" o depósito clandestino: en medio de un predio con maleza hallaron otras cuatro motocicletas, las cuales al ser verificadas también resultaron ser robadas.

Los dos detenidos y el lote de seis motos aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate al Robo de Vehículos, donde en las próximas horas se resolverá su situación legal. Asimismo, las autoridades invitaron a la ciudadanía que reconozca a estos sujetos o haya sido víctima de ellos a interponer su denuncia formal para evitar que queden en libertad.