Turistas españoles denuncian presunto fraude por pulsera de 36 mil 600 pesos en Playa del Carmen

Un grupo de turistas de nacionalidad española denunció haber sido víctima de un presunto fraude tras adquirir una pulsera que les fue ofrecida como una pieza con diamantes auténticos en un establecimiento ubicado sobre la Quinta Avenida de Playa del Carmen. De acuerdo con su testimonio, pagaron 36 mil 600 pesos por la joya, la cual posteriormente fue valuada en España y resultó ser una pieza de plata sin piedras preciosas.

Los hechos, según la versión de los afectados, ocurrieron el pasado 7 de mayo cuando recorrían la Quinta Avenida, entre las calles 20 y 22. Durante su paseo ingresaron a una tienda dedicada a la venta de joyería y artículos de plata, donde personal del establecimiento les mostró una pulsera asegurando que contaba con incrustaciones de diamantes.

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Tras recibir esa información, los visitantes decidieron concretar la compra por un monto de 36 mil 600 pesos mexicanos. Sin embargo, una vez de regreso en España, llevaron la pieza con un gemólogo certificado para su valoración y con el propósito de asegurarla.

De acuerdo con el dictamen que les fue entregado, la pulsera no contenía diamantes ni otras gemas preciosas, sino que estaba elaborada únicamente en plata, por lo que su valor comercial era considerablemente inferior al precio que pagaron.

Luego de conocer el resultado de la evaluación, los turistas regresaron a Playa del Carmen con el objetivo de solicitar la devolución de su dinero. El pasado 22 de julio acudieron al establecimiento donde realizaron la compra y solicitaron entrevistarse con el gerente o responsable del negocio.

Según relataron, el personal que los atendió les indicó que regresaran al día siguiente durante el turno matutino, ya que en ese momento no se encontraba quien pudiera resolver el caso.

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Al presentarse nuevamente, señalaron que recibieron una respuesta similar. Indicaron que empleados del comercio les informaron que el gerente estaba de viaje y que no era posible atender su solicitud de reembolso, situación que, afirmaron, impidió alcanzar un acuerdo.

Los denunciantes también manifestaron haber observado presuntas irregularidades en el funcionamiento del establecimiento, entre ellas la falta de señalización comercial visible y la ausencia de exhibición de precios en algunos productos, aspectos que, señalaron, formarán parte de las autoridades competentes.

Ante la falta de respuesta, los afectados acudieron al Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA), donde presentaron una queja administrativa para dejar constancia de los hechos.

Asimismo, informaron que presentarán una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que investigue las condiciones de comercialización del establecimiento y acudirán a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para interponer la denuncia correspondiente por el presunto delito de fraude y los hechos que resulten.