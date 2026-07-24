Con canto en lengua maya y arte, celebran clausura de talleres infantiles en Hopelchén, Campeche

Noventa niños quienes participaron en los cursos de verano “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026”, expusieron hoy sus trabajos realizados en los cursos de pintura y manualidades, y también dieron a conocer sus conocimientos adquiridos en los talleres de lengua maya, música y danza, entre otros.

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El Teatro de la Ciudad de Hopelchén “Lic. Carlos Miguel Aysa González” fue el escenario para clausurar estas actividades que iniciaron desde el lunes 13 de julio, en las cuales participaron 90 niños de diversas edades.

Los niños del taller de pintura, junto con su profesor Amando López Montero, expusieron sus trabajos realizados en esas semanas; cabe mencionar que el área de exposición de ese curso taller fue la más visitada en el lobby del teatro.

De igual manera, el taller de manualidades expuso las creaciones que los menores realizaron durante estas dos semanas de asueto en las que aprovecharon su tiempo en la biblioteca, teniendo como instructora a la profesora Adriana Martínez Pelcastre.

Ya en el interior del teatro y sobre el escenario, los alumnos de los talleres de música y lengua maya dieron a conocer su aprendizaje obtenido a través de las enseñanzas de los profesores Jorge Daniel Chávez Chan y Román Jesús Dzul Salazar, respectivamente.

Destaca que los niños del taller de lengua maya interpretaron una melodía que fue muy aplaudida por los presentes, incluyendo a sus padres de familia.

Asimismo, los profesores de danza Manuel Alpuche, Galilea Acosta Manzanero y José Villaseñor presentaron dos bailables preparados por los niños y aprendidos durante su estancia en estos cursos de verano en la biblioteca del Centro Cultural “Los Chenes”, de la ciudad de Hopelchén.

Al final del evento, las autoridades municipales entregaron reconocimientos a los 90 niños participantes en estos talleres de verano de “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026”, así como a sus instructores.

JGH