Apagón eléctrico CFE: Colonias y municipios sufrirán corte masivo de luz este sábado 25 de julio; ¿a qué hora y por qué razón

La Comisión Federal de Electricidad realizará este sábado 25 de julio de 2026 una suspensión programada del servicio que podría extenderse durante gran parte del día.

El corte comenzará a las 06:00 horas y el restablecimiento está previsto para las 18:00 horas, por lo que la interrupción tendrá una duración estimada de hasta 12 horas. El suministro podría regresar antes si las maniobras terminan sin contratiempos.

La medida no responde a una emergencia ni a una falla generalizada. Se trata de trabajos preventivos destinados a sustituir infraestructura dañada y reducir el riesgo de apagones no programados.

¿Dónde será el corte de luz de este sábado 25 de julio?

La suspensión afectará a todas las comunidades del municipio de Tlacuilotepec, ubicado en la Sierra Norte de Puebla.

El aviso comprende más de 52 localidades y podría afectar a cerca de 16 mil habitantes. La zona permanecerá sin suministro mientras el personal técnico trabaja en la línea de transmisión Tihuatlán Dos, en el tramo conectado con Ixhuatlán.

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Las labores consistirán principalmente en retirar y sustituir postes de madera dañados. La CFE señaló que esta intervención busca mejorar la seguridad y confiabilidad de la red eléctrica de la región.

¿Cuántas horas durará el apagón de la CFE?

El horario confirmado comprende de las 06:00 a las 18:00 horas, equivalente a 12 horas.

Algunas publicaciones difundieron inicialmente que el corte concluiría a las 14:00 horas. Sin embargo, los avisos posteriores y la información atribuida a la División Centro Oriente de la CFE establecen las 18:00 horas como horario previsto de finalización.

Las condiciones meteorológicas también podrían modificar el programa. En caso de lluvia intensa o riesgos para el personal, las tareas podrían retrasarse o reprogramarse.

¿Qué hacer antes de un apagón de 12 horas?

Antes del corte conviene:

cargar teléfonos

lámparas

baterías externas

También se recomienda:

desconectar televisores, computadoras, módems

electrodomésticos sensibles

para evitar daños por variaciones de voltaje.

El refrigerador y el congelador deben permanecer cerrados el mayor tiempo posible. Las personas que utilizan equipos médicos eléctricos necesitan preparar una fuente alternativa de energía y avisar a familiares o servicios de atención.

Cuando regrese la electricidad, los aparatos deben conectarse de forma gradual. Si el servicio no se restablece después del horario anunciado, la falla puede reportarse al número 071 o mediante la aplicación CFE Contigo.

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