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Tras denuncia, IMSS Campeche niega nexos con funerarias e investiga filtración de datos de paciente

El IMSS Campeche negó tener vínculos con funerarias y anunció una investigación por la presunta filtración de datos de un paciente, además de reforzar la protección de información.

Por Alejandro Balan

24 de jul de 2026

1 min

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Tras denuncia, IMSS Campeche abre investigación por presunta filtración de datos de paciente
Tras denuncia, IMSS Campeche abre investigación por presunta filtración de datos de paciente / Alejandro Balan

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche negó que mantenga convenios o contratos con funerarias particulares o que autorice a su personal a compartir datos personales o información de pacientes o sus familiares con terceros, luego de la denuncia pública por una presunta filtración de información en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 "Dr. Abraham Azar Farah", en la capital del Estado.

Familiares de un paciente internado acusaron al IMSS Campeche de filtrar sus datos a una funeraria.

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La institución, que encabeza Flor Irene Rodríguez Melo, confirmó que recibió formalmente el escrito presentado por la esposa del paciente involucrado y afirmó que los hechos serán atendidos por las instancias competentes, con el propósito de esclarecer lo ocurrido y determinar, en caso de existir, las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, adelantó que, de manera preventiva, reforzará las medidas institucionales para el resguardo y protección de los datos personales de los derechohabientes, así como los mecanismos internos de control relacionados con el manejo de información confidencial.

Finalmente, el IMSS reiteró que el médico tratante es la única persona autorizada para proporcionar información oficial sobre el estado de salud de las y los pacientes a sus familiares, con estricto apego a los principios de confidencialidad y protección de datos personales, al tiempo que refrendó su compromiso de brindar una atención médica ética, profesional y respetuosa de la privacidad de los derechohabientes.

JGH

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