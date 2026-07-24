Un dragón colosal conquista los cielos de Glasgow y deja al mundo frente a una escena de fantasía

Una criatura de ocho metros de envergadura cruzó el amanecer de Glasgow y provocó que habitantes y conductores miraran al cielo con asombro. Durante unos instantes, la escena pareció trasladar a la ciudad escocesa al universo de House of the Dragon.

No se trató de una imagen generada por computadora ni de un montaje añadido a los videos. Era una réplica voladora y teledirigida de Syrax, la dragona vinculada con Rhaenyra Targaryen en la serie de HBO.

El modelo sobrevoló el río Clyde y pasó cerca de recintos como el SEC Armadillo y el OVO Hydro durante las mañanas del 21 y 22 de julio. La aparición formó parte de la promoción de la tercera temporada de la producción y coincidió con el comienzo de los Juegos de la Mancomunidad de Glasgow 2026.

¿Era real el dragón que voló sobre Glasgow?

Syrax no era un animal ni un efecto digital, sino un modelo aeronáutico construido por Airstage, una empresa alemana especializada en estructuras voladoras.

La réplica pesa apenas 13 kilogramos, pero alcanza una envergadura de ocho metros. Cuenta con 23 piezas móviles que controlan elementos como las alas, la cabeza, los timones y la cola, lo que permite reproducir movimientos similares a los observados en la pantalla.

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El impulso procede de motores y hélices ocultos en las patas. Esta configuración reduce la visibilidad del mecanismo desde el suelo y refuerza la ilusión de que la criatura se desplaza por sus propios medios.

La empresa utilizó modelos y escaneos tridimensionales procedentes de la producción de HBO para reproducir la apariencia de Syrax. La estructura combina fibra de carbono, aluminio y espuma Depron moldeada al vacío, con detalles pintados a mano mediante aerógrafo.

Tres mil horas de ingeniería dieron vida a Syrax

La construcción requirió tres meses de trabajo, un equipo de 14 especialistas y cerca de tres mil horas de diseño, fabricación y pruebas.

Airstage realizó varios vuelos de ensayo antes de presentar el modelo sobre ciudades como Londres y Glasgow. El proyecto tomó como referencia conceptual los diseños de máquinas voladoras atribuidos a Leonardo da Vinci, según los responsables de la construcción.

At 5:45am this morning, while driving to work, I saw this flying over the River Clyde 😱#Glasgow pic.twitter.com/gTYlODKTvn — Ewen Cameron (@EwenDCameron) July 21, 2026

Dennis Gutowsky, piloto y técnico de la compañía, explicó que controlar el dragón requiere una preparación distinta a la utilizada con aviones a escala. Las alas y la cola móviles obligan al operador a coordinar diferentes mecanismos durante cada maniobra.

¿Por qué Syrax sobrevoló Escocia?

El vuelo sirvió para promocionar la nueva temporada de House of the Dragon y celebrar el inicio de los Juegos de la Mancomunidad, programados en Glasgow del 23 de julio al 2 de agosto.

Meteorologists didn't have this on the radar. A House of the Dragon model soared over Glasgow ahead of the Commonwealth Games. pic.twitter.com/qI14FFA8Xp — AccuWeather (@accuweather) July 24, 2026

Las imágenes grabadas desde las calles se difundieron con rapidez en redes sociales. Para quienes observaron el espectáculo al amanecer, la ingeniería consiguió su propósito: convertir por unos minutos el cielo de Glasgow en una escena propia de la fantasía medieval.

IO