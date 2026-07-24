Presidenta Sheinbaum Pardo entrega Viviendas para el Bienestar en Morelos y anuncia 1.8 millones de casas en el sexenio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este viernes 24 de julio la entrega de Viviendas para el Bienestar en Xoxocotla, Morelos, donde afirmó que el acceso a una casa digna debe reconocerse como un derecho y no como un negocio.

Durante el acto, realizado como parte de su gira por la entidad, la mandataria presentó los tres componentes principales de la política federal: la reestructuración de créditos impagables, la regularización de propiedades y la construcción de 1.8 millones de viviendas durante su administración.

Sheinbaum agradeció a la gobernadora Margarita González Saravia y a las autoridades municipales por facilitar los terrenos y permisos necesarios para desarrollar las nuevas unidades habitacionales.

¿Quiénes podrán acceder a las Viviendas para el Bienestar?

La presidenta explicó que las casas construidas mediante este programa están destinadas principalmente a familias que perciben entre uno y dos salarios mínimos y que, bajo los esquemas tradicionales, no podían acceder a un crédito hipotecario.

Los financiamientos otorgados mediante la Comisión Nacional de Vivienda se ajustarán a la capacidad de pago de cada familia y no generarán intereses. En el caso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, bastará con que una persona tenga seis meses de antigüedad laboral para solicitar una vivienda, según lo expuesto por la mandataria.

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La meta federal consiste en construir 1.8 millones de casas durante el sexenio. Hasta junio de 2026 había 274 mil unidades en proceso de edificación y 604 mil proyectos contratados o preparados para comenzar obras.

Gobierno reestructura cinco millones de créditos impagables

Sheinbaum señaló que cerca de cinco millones de familias recibirán descuentos, reducciones de saldo o la liquidación de créditos del Infonavit y del Fondo de la Vivienda del ISSSTE.

Como ejemplo, mencionó el caso de una beneficiaria que solicitó 422 mil pesos, pagó alrededor de 850 mil durante 19 años y todavía debía más de un millón de pesos. Tras la revisión de su expediente, el saldo quedó liquidado.

La presidenta pidió a quienes tengan créditos antiguos consultar las páginas y oficinas del Infonavit o del Fovissste para conocer su nuevo saldo y actualizar sus datos.

Vivienda para el Bienestar incluye escrituras gratuitas

El segundo componente del programa busca entregar títulos de propiedad a personas que ya terminaron de pagar su casa o que viven desde hace décadas en asentamientos sin regularización.

Sheinbaum anunció que las escrituras no tendrán costo para los beneficiarios, siempre que los gobiernos estatales y municipales participen en los trámites.

El objetivo es regularizar al menos un millón de propiedades durante la administración. Las autoridades excluirán terrenos ubicados en zonas de alto riesgo o con afectaciones ambientales que impidan su reconocimiento legal.

Nuevas casas deberán construirse cerca de zonas urbanas

La mandataria indicó que las viviendas no podrán edificarse lejos de escuelas, empleos, servicios y transporte, como ocurrió con algunos desarrollos construidos en administraciones anteriores.

Los proyectos deberán ubicarse cerca de las zonas urbanizadas y contar con permisos municipales, infraestructura y diseños adecuados para las familias.

Sheinbaum sostuvo que su Gobierno busca reducir las deudas, facilitar la escrituración y permitir que los sectores con menores ingresos tengan acceso a una propiedad. También aseguró que la política de vivienda continuará junto con las pensiones, becas y demás Programas para el Bienestar.

IO