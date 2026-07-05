Hallan enterrado el cuerpo de una mujer en la SM 46 de Cancún; tenía ficha de búsqueda desde junio

Una intensa movilización de elementos de la Policía Ministerial de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado se registró en un domicilio de la supermanzana 46 de Cancún, donde fue localizado el cuerpo de una mujer enterrado en el patio de la vivienda. La víctima contaba con una ficha de búsqueda activa desde el pasado 16 de junio.

La mujer fue identificada como Lizbeth Bustos Vera, quien tenía la ficha de búsqueda número 557/2026, luego de haber sido reportada como desaparecida por sus familiares, quienes desconocían que presuntamente su pareja la había privado de la vida y ocultado el cuerpo dentro del predio.

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Vecinos de la zona señalaron que la víctima tenía dos hijos, una niña de 10 años y un menor de aproximadamente cuatro años. Asimismo, indicaron que desde días atrás las autoridades mantenían vigilancia en la vivienda ubicada sobre la calle Bacalar, a unos metros del cruce con la avenida Kohunlich.

Durante las diligencias, peritos y agentes de investigación ingresaron al inmueble con herramientas como palas y picos, luego de que se detectaran indicios en el patio. De acuerdo con información preliminar, el presunto responsable, identificado extraoficialmente como un hombre de origen cubano, habría colocado una losa de cemento con la intención de ocultar el cuerpo y evitar su localización.

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Los agentes de investigación también aseguraron un vehículo Volkswagen Vento, el cual quedó a disposición del Ministerio Público, ya que presuntamente pertenecía a la víctima.

Durante las investigaciones, autoridades entrevistaron a vecinos, quienes señalaron que la pareja mantenía una relación desde hace aproximadamente siete meses; sin embargo, afirmaron que siempre observaban a los menores junto a la mujer. Hasta el momento se desconoce el paradero de los niños.

La Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones para ubicar y detener al presunto responsable.