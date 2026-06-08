Sentencian a 50 años de prisión a estadounidense por feminicidio de Sativa Transue en Cancún

La justicia finalmente alcanzó a Taylor Keith Duran Allen, ciudadano estadounidense que fue sentenciado a 50 años de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental, Sativa Nichelle Transue, ocurrido en Cancún durante noviembre de 2021, cuando ambos se encontraban de vacaciones en este destino turístico.

El fallo fue dado a conocer por el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, durante una conferencia de prensa en la que destacó la conclusión de un caso que generó atención tanto en México como en Estados Unidos debido a la gravedad de los hechos y a la persistente lucha emprendida por la familia de la víctima para exigir justicia.

Noticia Destacada Revelan último mensaje de la turista extranjera asesinada a golpes en Cancún: FOTOS

Sativa tenía apenas 26 años de edad. Originaria de Cheney, Washington, era egresada de Cheney High School y posteriormente obtuvo una licenciatura en Ciencias del Ejercicio en la Eastern Washington University. Familiares y amigos la describieron como una joven amable, compasiva y alegre, cuya vida fue truncada de manera violenta durante un viaje que debía representar un periodo de descanso y convivencia.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en el hotel All Ritmo Resort, localizado en la supermanzana 85, en Puerto Juárez, donde la pareja se hospedaba durante el fin de semana del Día de Acción de Gracias. Testigos señalaron que durante la noche previa al hallazgo se escucharon gritos, discusiones y disturbios provenientes de la habitación que ocupaban.

Horas después, Sativa fue encontrada sin vida. La necropsia reveló que murió a consecuencia de estrangulamiento y que presentaba múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo, además de signos evidentes de haber intentado defenderse de su agresor. Las indagatorias permitieron establecer que la joven era víctima de una relación marcada por episodios de violencia que fueron escalando hasta derivar en el crimen. Desde el inicio del proceso judicial, sus familiares emprendieron una intensa campaña para mantener vigente el caso, denunciar posibles retrasos y exigir que el responsable fuera juzgado y condenado.

Noticia Destacada Asesinan a mujer dentro de un bar en Cancún; detienen a su expareja

A lo largo de casi cinco años, la familia de Sativa manifestó en diversas ocasiones su preocupación por el desarrollo del juicio e incluso llegó a expresar dudas sobre la posibilidad de obtener justicia fuera de su país. Sin embargo, la sentencia dictada por las autoridades mexicanas representa el cierre de una larga batalla legal que mantuvo a sus seres queridos movilizados durante todo este tiempo.

Con la condena de 50 años de prisión, las autoridades consideran que se ha dado un paso importante en la procuración de justicia para la víctima, mientras que para su familia la resolución significa que, después de años de espera, el responsable del feminicidio enfrentará las consecuencias legales de sus actos.