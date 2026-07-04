Camioneta provoca volcadura en Cancún y su conductor huye del lugar

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche de este sábado sobre la avenida José López Portillo con calle 107, en la supermanzana 94, cuando el conductor de una camioneta presuntamente no respetó la luz del semáforo e impactó a un automóvil, el cual terminó volcado tras el choque; el presunto responsable se dio a la fuga.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:20 de la noche sobre la avenida José López Portillo, a la altura de la supermanzana 94. Datos recabados en el lugar señalaron que, tras el percance, se dio aviso al número de emergencias 911, lo que generó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos, paramédicos y agentes de la Dirección de Tránsito.

Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia brindaron los primeros auxilios al conductor del automóvil involucrado. Se informó que el ocupante de un vehículo Mitsubishi Mirage color gris presentó algunas lesiones que no ponían en riesgo su vida, por lo que fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital General para una valoración médica.

Por su parte, elementos de la Dirección de Tránsito que arribaron al sitio se entrevistaron con testigos, quienes señalaron que el conductor del automóvil circulaba sobre la avenida José López Portillo con preferencia de paso y luz verde del semáforo, cuando de la calle 107 salió el conductor de una camioneta Dodge Dakota color gris, quien presuntamente aceleró pese a tener la luz roja e impactó el costado del vehículo, provocando que este terminara volcado.

Tras el accidente, el conductor de la camioneta abandonó el lugar y se dio a la fuga con rumbo desconocido. Las autoridades de Tránsito serán las encargadas de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras que el vehículo afectado fue retirado por una empresa de grúas y puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites administrativos correspondientes.