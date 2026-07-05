Confirman otra muerte por calor en Quintana Roo; alertan por temperaturas de hasta 40 °C

Una persona perdió la vida a causa de un golpe de calor en Quintana Roo; presuntamente se trataría de un exjugador de la NFL con iniciales M.C, durante la semana 25 del año (24 de junio al 1 de julio del 2026), la única registrada en el país, informó la Secretaría de Salud Federal (SSA). Con este caso, ya suman dos fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuarán las temperaturas elevadas y que este fin de semana podrían alcanzar hasta los 40 grados Celsius, en plena temporada de canícula, la cual se extenderá hasta mediados de agosto.

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El Gobierno federal detalló que la entidad acumula 30 personas afectadas: 17 por golpe de calor, seis por deshidratación y siete por quemaduras solares.

De acuerdo con el más reciente informe semanal, Quintana Roo se ubicó como el cuarto estado del país —y el primero de la Península de Yucatán— con mayor número de nuevos registros: seis en total (cuatro por golpe de calor, uno por deshidratación y uno por quemadura solar). Con ello, escaló una posición, colocándose como la décimo tercera entidad con más población afectada por las temperaturas extremas, empatando con Sonora (cinco casos de deshidratación y uno de golpe de calor).

El Gobierno federal señala que la entidad acumula 30 personas afectadas en lo que va del año. / Rodolfo Flores

Impacta calor a turistas

Por otra parte, paramédicos del sector privado reportaron entre siete y 10 llamadas de emergencia semanales para atender a visitantes con cuadros de deshidratación, quemaduras solares y posibles golpes de calor. De esos incidentes, al menos tres podrían ser de gravedad, por lo que los afectados requieren traslado a hospitales para atención inmediata.

Cifras a nivel nacional

A escala nacional, México confirmó 82 personas enfermas en 18 entidades y un fallecimiento durante la semana 25 (S25), de acuerdo con la SSA. En promedio, se registra un caso cada dos horas.

El país acumula 31 defunciones en 15 estados y mil dos casos relacionados con afectaciones por altas temperaturas: 331 por golpe de calor, 619 por deshidratación y 52 por quemaduras solares, distribuidos en 29 entidades. Hasta la semana 24 se contabilizaban 30 muertes y 920 pacientes, por lo que los casos aumentaron 8.9% en solo siete días.

Los Servicios Estatales de Salud estatal reforzó la campaña preventiva contra los golpes de calor tras haber iniciado de la canícula.

La Sesa exhortó a mantener hidratados a niños, adultos mayores y obreros expuestos al sol, al ser los grupos con mayor riesgo / Rodolfo Flores

Advirtió que las altas temperaturas pueden representar un riesgo para la salud. El golpe de calor ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura, generalmente por exposición prolongada al sol o por realizar actividad física intensa bajo los rayos solares.

Recomendó a la población a mantenerse bien hidratada, evitar la exposición solar durante las horas de mayor intensidad y permanecer en lugares frescos.

Asimismo, se indicó que, si una persona presenta temperatura corporal elevada, confusión, mareo o pérdida del conocimiento, debe acudir de inmediato a la unidad médica más cercana.

Las autoridades detallaron que los grupos con mayor riesgo son menores de cinco años, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, trabajadores del campo, albañiles y mascotas.

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Opinión ciudadana

Habitantes señalaron que en los últimos días el calor “está insoportable”, sobre todo cuando falla la energía eléctrica: “ni siquiera se puede prender un abanico”, comentó Rosa Balam, residente de la Región 95.

El taxista Felice Aké mencionó que conducir entre las 11:00 y las 16:00 horas convierte el vehículo en un horno, por lo que debe usar el aire acondicionado de la unidad: “aunque me salga más caro, tengo que cuidar mi salud”, expresó.

Un grupo de albañiles que labora en la avenida Huayacán explicó que realizan pausas periódicas para hidratarse y resguardarse parcialmente de la radiación solar.