Ayuntamiento de Biby Rabelo enfrenta laudos que superan los 92 mdp por despidos injustificados

A más de 92 millones de pesos asciende el monto de las demandas que enfrenta el Ayuntamiento de Campeche, entre ellas, laudos derivados de presuntos despidos injustificados durante la administración encabezada por Biby Rabelo de la Torre. La regidora Hilda Gómez denunció que las autoridades municipales intentan ocultar esta información.

“Lo único que nos han dado a conocer las autoridades municipales es que, con corte al 30 de abril, los juicios que enfrenta el Ayuntamiento de Campeche suman 92 millones 363 mil 235 pesos. De continuar así los procesos, seguramente rebasarán los 100 millones de pesos”, lamentó la octava regidora del Cabildo de Campeche.

La regidora señaló que continuará solicitando información para que se esclarezcan todos los casos, ya que actualmente existen 60 demandas laborales que siguen sin resolverse y, además, aseguró que no se ha rendido un informe claro al Cabildo sobre su estatus actual.

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“Con todo lo acontecido durante las investigaciones y las solicitudes de información presentadas ante el Ayuntamiento, seguiremos insistiendo en que se aclaren todos los casos, porque hasta el día de hoy existen 60 demandas que siguen sin resolución y tampoco ha habido una rendición de cuentas ante el Cabildo”, manifestó.

Tanto trabajadores despedidos como algunos regidores coinciden, dijo, en que la postura de la administración municipal ha sido prolongar los procesos judiciales el mayor tiempo posible. Incluso, afirmó que existen señalamientos sobre presuntos retrasos en los procedimientos por parte de jueces y actuarios, lo que ha impedido que los exempleados reciban las indemnizaciones que, aseguran, les corresponden.

“Hasta el día de hoy, la alcaldía de Campeche se sigue negando a informarnos en qué etapa se encuentran estos juicios, bajo el argumento de proteger la identidad de los demandantes, cuando muchos de ellos han hecho públicos sus casos”, agregó.

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De acuerdo con la información proporcionada por la regidora, el Ayuntamiento enfrenta actualmente 12 juicios contencioso-administrativos de nulidad por un monto de 408 mil 883 pesos; 60 demandas laborales por 47 millones 174 mil 406 pesos; un juicio ordinario civil por 27 millones 508 mil pesos; un juicio mercantil oral, del cual no se mencionó el monto; y un juicio ordinario mercantil por 17 millones 271 mil 945 pesos. Todos los asuntos continúan en trámite.

“Sobre estos casos, la rendición de cuentas ante el Cabildo es nula. No estamos solicitando los nombres de los demandantes, sino conocer el estatus de los procesos. Son situaciones que llaman la atención y seguiremos buscando la información ante la falta de transparencia de las autoridades”, concluyó la regidora.

Mientras tanto, los procesos judiciales continúan su curso y en espera de que las autoridades competentes emitan las resoluciones definitivas, las cuales podrían representar una deuda millonaria para el Gobierno Municipal.