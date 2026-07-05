Más de 33 mil trabajadores acudieron al Centro de Conciliación Laboral en Quintana Roo

En el primer semestre del año, 33 mil 108 trabajadores acudieron al Centro de Conciliación Laboral de Quintana Roo (CCLQROO), principalmente para reclamar despidos injustificados y falta de cumplimiento de prestaciones, informó el director del organismo, Iván Figueroa Reyna.

Señaló que en este periodo se han recuperado 237.1 millones de pesos a favor de los trabajadores, cifra superior en 64.7 millones respecto al mismo lapso del 2025, cuando se alcanzaron 172.4 millones. Actualmente se mantienen en trámite 13 mil 719 notificaciones para que acudan los empleadores y se concreten acuerdos entre las partes.

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Figueroa Reyna destacó que, desde el inicio de operaciones del centro, se ha logrado reducir en 95 por ciento las prácticas de “coyotaje” que afectaban a trabajadores y empresas, consolidando al organismo como la principal instancia de solución de conflictos laborales en el estado.

Agregó que se han concretado 4 mil 77 convenios en favor de los trabajadores, un incremento de 27%, respecto al año anterior, mientras que las asesorías aumentaron 516%, al pasar de 5 mil 370 a 33 mil 108 atenciones.

Ante este crecimiento, indicó que cada vez más trabajadores conocen la función del organismo como mecanismo para resolver conflictos laborales y defender sus derechos.

Algunos trabajadores despedidos señalaron dificultades para presentar iniciar una querella, pues acudieron a distintas oficinas antes de ser atendidos / Rodolfo Flores

Prolifera la confusión

En contraste, trabajadores despedidos señalaron que el acceso al organismo sigue siendo confuso.

“Primero fuimos a las oficinas de la avenida Kabah con Las Torres, luego nos mandaron a la Secretaría del Trabajo en la Tulum y finalmente aquí. Es un peregrinar para poder presentar una queja”, relató la trabajadora María Hernández.

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“Coyotaje”

El funcionario señaló que se continúa combatiendo el “coyotaje”, ya que estas prácticas ilegales cobraban hasta mil 500 pesos por trámites gratuitos y exigían hasta 35% de lo recuperado por el trabajador. El año pasado se detectó y expulsó a ocho asesores irregulares que operaban dentro de las oficinas.

“Hemos tomado medidas. Afectaba al trabajador y a la empresa por la mala asesoría. Estamos vigilando ambas partes para garantizar acuerdos justos”, dijo.