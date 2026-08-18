Joven pidió productos de Hailey Bieber y recibió los geles de Rubén Cerda

Es muy cierto que cuando se compra en línea existe un riesgo de que el producto no sea lo que se esperaba o incluso, que llegue algo completamente diferente, tal y como le sucedió a Renata Bieletto, quien decidió hacer una compra, pero se llevó una gran sorpresa.

De acuerdo con lo que comentó, la creadora de contenido realizó un pedido de la marca Rhode, la cual es de la famosa Hailey Bieber. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando recibió su pedido, pues en su lugar recibió un paquete con la imagen del actor Rubén Cerda.

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Influencer se lleva gran sorpresa al comprar en línea

Esta situación no dudó en compartirla con su público, por lo que se hizo viral de forma inmediata. Por medio de las redes sociales Renata Bieletto, compartió con sus seguidores el momento en que abrió su pedido y se llevó una gran sorpresa, pues en el pedido venía la envoltura oficial venía acompañada de la papelería auténtica de la marca, pero el contenido, no tenía nada que ver.

"Necesito su ayuda para saber si a alguien más le ha pasado. Pedí un paquete de Rhode... llegó mi paquete, lo abro, trae un póster de Hailey Bieber, stickers y esto... ¿Qué es esto? Qué demonios. Estoy muy confundida. Adentro vienen geles reafirmantes de Rubén Cerda"

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El producto que le llegó, se trataba de un tratamiento Reafirma-T de Rubén Cerda, un gel diseñado para combatir la flacidez corporal. De forma inmediata, el famoso actor y comediante mexicano le mandó un mensaje a la influencer.

"Hola, soy Rubén Cerda, lamento mucho lo que te pasó... Tengo mis productos reafirmantes en MercadoLibre y han permitido que más de 100 publicaciones vendan mis productos pirata con venta internacional desde China. Fuiste víctima de esta gran estafa... ya levanté quejas para quitar todas esas publicaciones y han hecho caso omiso"

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