Anuncian inversión de 300 mdd para establecer un Centro de Desarrollo Tecnológico en Yucatán

El gobernador Joaquín Díaz Mena anunció una inversión de 700 millones de dólares de BCPMEX, empresa especializada en ingeniería, automatización y soluciones tecnológicas para el sector energético, para establecer un Centro de Desarrollo Tecnológico en Yucatán, proyecto que generará 340 empleos, de los cuales 110 serán directos y 230 indirectos.

Acompañado por el CEO de BCP Group, Alexander Ramón Mendoza Márquez, el Gobernador afirmó que la llegada de esta inversión de capital extranjero contribuirá a diversificar la economía del estado, desarrollar sectores de alto valor agregado y generar nuevas oportunidades laborales para profesionistas y especialistas yucatecos.

El proyecto se desarrollará de manera gradual, ya que, en una primera etapa, la empresa establecerá su base de operaciones en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, desde donde realizará actividades de ingeniería, automatización, desarrollo de soluciones tecnológicas y atención al mercado energético del sureste del país.

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En etapas posteriores, BCPMEX contempla incorporar actividades de manufactura, ensamble e integración de equipos especializados, así como evaluar nuevas instalaciones industriales vinculadas con sus líneas de energía y transición energética.

Como parte de su estrategia de largo plazo, la empresa prevé aprovechar la infraestructura logística y energética de Yucatán, particularmente las ventajas que ofrecen el Puerto de Altura de Progreso y el Polo de Bienestar, para desarrollar proyectos de mayor escala y ampliar la capacidad de distribución y exportación de la compañía.

BCPMEX es la filial mexicana de BCP Group especializada en ingeniería, automatización y optimización de procesos para los sectores de petróleo y gas, eléctrico y energético.

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Entre sus principales soluciones se encuentran los sistemas inteligentes para la producción de hidrocarburos, la automatización industrial, el monitoreo en tiempo real, la infraestructura eléctrica, la eficiencia energética y la inteligencia artificial aplicada a procesos industriales.

Dentro del proyecto, una de las principales líneas de trabajo será el desarrollo de tecnología y automatización para hacer más eficientes las operaciones de la industria energética, mejorar la productividad, reducir fallas y disminuir costos operativos mediante sistemas de monitoreo en tiempo real e inteligencia artificial.

Asimismo, se contempla el diseño, integración y ensamblaje de subestaciones eléctricas modulares y sistemas de control para atender las necesidades energéticas de instalaciones industriales y nuevos proyectos productivos.

En materia de energías limpias, BCPMEX desarrollará soluciones relacionadas con energía solar, eólica e hidrógeno verde, orientadas a reducir emisiones y facilitar la incorporación de fuentes de energía más sustentables en los procesos industriales.

El Centro de Desarrollo Tecnológico permitirá establecer en Yucatán capacidades especializadas de ingeniería, pruebas, demostración y capacitación tecnológica, además de generar condiciones para incorporar progresivamente actividades de manufactura y ensamblaje especializado.

A la par, el proyecto propiciará una mayor vinculación con universidades, centros de investigación, empresas y proveedores locales, promoviendo la transferencia de tecnología, la formación de talento y la integración de negocios yucatecos a nuevas cadenas de valor.