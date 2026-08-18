¿Cuándo se anunciará la cartelera de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026?

Cada año, uno de los eventos más esperados es la Feria Yucatán Xmatkuil, la cual este 2026 continúa posicionada como las favoritas de todo el estado por la gran variedad de conciertos y actividades que se tienen.

Y es que en la sede ubicada al Sur de Mérida cada año se registran más de un millón de visitantes en conciertos, juegos mecánicos, áreas de comida, entre otros eventos.

Para la edición anterior se contó con la participación de artistas como El Malilla, Ana Bárbara, Gloria Trevi, Molotov, Wisin, Air Supply, entre otros.

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Por ello, para la edición 2026 no será la excepción, pues los yucatecos y habitantes de la Península ya se mantienen en espera de la cartelera completa.

Feria Yucatán Xmatkuil 2026: Cartelera

La cartelera de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 se anunciará en las próximas semanas, pues se prevé que inicie en la primera semana del mes de noviembre, durando un mes de actividades.

Las fechas aún no han sido confirmadas, pues se espera que se anuncien junto a la cartelera en próximos días.

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Primer artista confirmado para Xmatkuil 2026

Aunque la cartelera completa de artistas no ha sido revelada, ya se tiene un artista confirmado para la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

Se trata del cantante de regional mexicano, Christian Nodal, quien se presentará en el Centro de Espectáculos Montejo de Xmatkuil el sábado 21 de noviembre.