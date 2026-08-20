Mariano Tun Xool, actor maya de la película “Selva trágica”, desaparece en Felipe Carrillo Puerto

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la ficha de búsqueda de Mariano Tun Xool, reportado como desaparecido este fin de semana. Se trata del chiclero y actor maya de la comunidad Señor, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, conocido por interpretar al personaje de Jacinto en la película “Selva trágica” (2020). En el municipio suman un promedio de 30 denuncias por desaparición de personas.

La comunidad cultural se sumó a la difusión de la ficha de búsqueda activada por la Fiscalía General del Estado, tras la denuncia de desaparición de Mariano Tun Xool, procedente de la localidad Señor.

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El rapero maya Pat Boy compartió la ficha de búsqueda en grupos de WhatsApp para que la ciudadanía comparta información que ayude a localizar al también joven chiclero.

Mariano Tun Xool es conocido por interpretar al personaje de Jacinto en la película “Selva trágica” (2020), producción que fue dirigida por la mexicana Yulene Olaizola, este filme ganó premios en los festivales de cine de Viena y Venecia 2020.

De acuerdo con la sinopsis de la película, para escapar de un matrimonio arreglado, una mujer se interna en las profundidades de la jungla maya, donde la naturaleza indómita fusiona lo humano con lo sobrenatural.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda, Mariano Tun Xool desapareció el pasado 15 de agosto, pero fue al siguiente día cuando se realizó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.

En el año 2022 La Fiscalía General del Estado (FGE) difundió la ficha de búsqueda por la desaparición del joven maya Mario Canche Pat quien también participó en la película “Selva trágica” transmitida mediante una plataforma pero después de una semana fue encontrado con vida.