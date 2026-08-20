Lluvias encarecen la construcción en Yucatán por inundaciones para extraer grava y polvo de piedra

Las lluvias que han azotado a Yucatán durante las últimas semanas ya comenzaron a impactar a la industria de la construcción. El anegamiento de las canteras ha dificultado la extracción de grava y polvo de piedra, provocando un incremento de hasta ocho por ciento en el precio de estos materiales, justo cuando el sector esperaba un mayor dinamismo por el impulso de la obra pública en la segunda mitad del año.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Yucatán, Felipe Alberto Canul Moguel, explicó que la menor disponibilidad de agregados pétreos empieza a reflejarse en los costos de las obras, situación que se agrava por la volatilidad que mantienen los mercados internacionales del acero y el aluminio.

El dirigente señaló que cualquier variación en el precio de los insumos repercute de inmediato en toda la cadena de valor, desde los materiales básicos hasta la ejecución de los proyectos. Sin embargo, advirtió que el mayor problema lo enfrentan las empresas que ya entregaron presupuestos y firmaron contratos con precios previamente establecidos.

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“Muchas obras están por iniciar y los costos fueron pactados desde hace semanas. Si los materiales siguen aumentando, las constructoras tendrán que absorber esos incrementos, porque trasladarlos al cliente no siempre es posible”, expuso.

Rentabilidad comprometida

Indicó que esta situación compromete la rentabilidad de los proyectos y puede afectar la productividad del sector, especialmente entre las empresas medianas y pequeñas, que cuentan con un menor margen para enfrentar aumentos inesperados en los costos de operación.

Ante este panorama, hizo un llamado a los proveedores de materiales para mantener los precios previamente acordados y evitar que el incremento de los insumos termine afectando el desarrollo de las obras programadas para los próximos meses.

El aumento en la grava y el polvo de piedra se suma a un escenario que desde hace varios meses mantiene bajo presión a la industria. Durante el último año, los precios del acero y el aluminio han registrado constantes ajustes derivados de la incertidumbre en los mercados internacionales, encareciendo la construcción tanto de vivienda como de infraestructura.

A ello ahora se agregan las dificultades provocadas por las lluvias, que han reducido la capacidad de extracción de las canteras locales, principales proveedoras de materiales para el sector en Yucatán.

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Periodo de recuperación

La construcción atraviesa un periodo clave para su recuperación. Después de un 2025 marcado por la desaceleración de la inversión privada, el gremio mantiene sus expectativas en los proyectos de infraestructura anunciados por el Gobierno del Estado y la Federación, los cuales representan uno de los principales motores de la actividad económica durante este año.

En ese contexto, Canul Moguel reiteró la confianza de la CMIC en las gestiones que realizan las autoridades estatales para garantizar condiciones competitivas en las licitaciones y precios justos en las obras públicas.

Los constructores confían en que, conforme disminuyan las lluvias, las canteras recuperen su ritmo de producción y se estabilice el abasto de materiales. Sin embargo, reconocen que la incertidumbre sobre el comportamiento de los insumos estratégicos mantiene latente el riesgo de nuevos incrementos que podrían seguir presionando los costos de construcción durante el resto del año.