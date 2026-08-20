Usuarios de Champotón enfrentan altos costos por falta de transporte público

Ante la falta de alternativas para el transporte público, los usuarios de Champotón enfrentan prolongados tiempos de espera, traslados complicados y un impacto económico.

De acuerdo con datos proporcionados por pasajeros, movilizarse diariamente implica erogar al menos 80 pesos.

Lo anterior se corroboró en un recorrido por el sitio de taxis “07 de agosto”, sobre la calle 32 del centro, donde algunos usuarios explicaron que el monto de 80 pesos aplica en viajes de ida y vuelta desde sus domicilios al centro.

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Imelda Gómez explicó que a diario utiliza el servicio de alquiler para desplazarse y realizar compras, pues el colectivo no existe en su colonia El Arenal. “Una hora y media tarda a veces un taxi. Como no hay otro medio de transporte, hay que esperar. De mi casa al centro cobran 40 pesos. Para regresar son otros 40”, detalló.

Por su parte, Graciela Pech Aké estimó que faltan camiones urbanos y más colectivos o mototaxis, lo que permitiría reducir costos.

Mientras que Erika Pérez señaló que el tiempo de espera en el sitio de taxis puede rebasar los 30 minutos, y Gabriel Acosta informó que diariamente eroga casi 100 pesos en taxis. “No usamos este servicio por lujo, sino por necesidad, aunque es complicado y desgastante por los largos tiempos de espera”, añadió.

La mayoría de los ciudadanos consideró necesaria la incorporación de camiones urbanos, colectivos y mototaxis, con el objetivo de ampliar opciones de movilidad, reducir tiempos de traslado y espera, y disminuir costos que actualmente afectan las finanzas del hogar.