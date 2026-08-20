Presidenta Sheinbaum respalda trayectoria de Mónica Soto tras su renuncia al TEPJF: “Hizo un buen papel”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la renuncia de Mónica Soto como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y afirmó que la decisión corresponde al ejercicio de un derecho personal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria evitó intervenir en las razones que llevaron a Soto a dejar el cargo, aunque destacó su experiencia y desempeño dentro del órgano jurisdiccional.

Sheinbaum consideró que la magistrada realizó un buen trabajo al frente del Tribunal y señaló que se trata de una profesional con amplia trayectoria en materia electoral.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la renuncia de Mónica Soto?

La presidenta sostuvo que no le corresponde involucrarse en una determinación tomada directamente por la magistrada.

“No me voy a meter, no me corresponde”, expresó, antes de señalar que Soto decidió retirarse de su posición y que, desde su perspectiva, tuvo un desempeño positivo durante su paso por el TEPJF.

Sheinbaum también reconoció la experiencia profesional de la ahora exmagistrada y reiteró que la decisión de separarse del cargo fue personal.

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¿Mónica Soto podría incorporarse al Gobierno de Sheinbaum?

Al ser cuestionada sobre una eventual incorporación de Soto al Gobierno federal, la mandataria aclaró que no existe actualmente un plan para sumarla a su administración.

Sin embargo, no descartó por completo esa posibilidad.

“Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento”, señaló Sheinbaum, quien insistió en que Soto se encuentra en libertad de tomar decisiones sobre su futuro profesional.

TEPJF podrá calificar elecciones de 2027, asegura Sheinbaum

La presidenta también afirmó que la salida de Mónica Soto no representa, por ahora, un impedimento para que el Tribunal Electoral cumpla con sus funciones durante los comicios de 2027.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein reconoció el trabajo de Mónica Soto tras su renuncia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (#TEPJF) y aseguró que de momento no se contempla integrarla a la Administración Pública Federal. "Considero que es una… pic.twitter.com/ShgDjEs4Qo — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 20, 2026

Sheinbaum indicó que el órgano jurisdiccional puede operar conforme a lo establecido en la Constitución, aun con dos espacios sin ocupar.

Explicó que una situación distinta podría presentarse en una elección presidencial, cuando sería necesario completar la integración requerida para llevar a cabo la calificación correspondiente.

Por el momento, la mandataria sostuvo que el TEPJF cuenta con condiciones legales para atender el proceso electoral de 2027, pese a las vacantes existentes en su Sala Superior.

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