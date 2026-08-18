Accidente automovilístico deja dos menores de edad lesionados en Playa del Carmen

Dos menores de edad que resultaron con lesiones luego de un sufrir un accidente automovilístico sobre la avenida 115 de Playa del Carmen fueron auxiliaros por paramédicos, uno de ellos, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Paseo central y la avenida 115, también conocida como Arco Vial, donde el conductor de un vehículo de color blanco, de una agencia de renta, donde viajaban turistas, al parecer el chofer no respetó su alto obligatorio y provocó el impacto.

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Testigos que presenciaron los hechos de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades a través del 911, donde minutos después hicieron presencia los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los paramédicos quienes de inmediato auxiliaron a dos menores que resultaron con golpes.

De acuerdo a los primeros reportes preliminares, el automóvil particular se atravesó en el paso de la camioneta propiedad del gobierno del estado, asignado al área de vectores de la Secretaría de Salud, y provocó un aparatoso accidente en el cruce de Avenida Paseo Central y Avenida 115.

Los oficiales de Tránsito municipal de Playa del Carmen realizaron los peritajes de los hechos, ambas unidades resultaron con daños materiales de considerables.

En el vehicular particular iban a bordo cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, mientras que en la camioneta de vectores tres ocupantes.

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Los menores de 6 7 años de edad resultaron con golpes quienes de inmediato fueron valorados por paramédicos, aunque uno de ellos, fue trasladado a un hospital para una valoración médica.

En la escena se generó una discusión entre los involucrados luego que el conductor del vehículo de color blanco retirara una rejilla que se desprendió de la camioneta de vectores y la colocara en la cajuela de su automóvil.