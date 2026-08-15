Fuerte choque entre tres motocicletas deja tres lesionados en Playa Norte de Ciudad del Carmen

Un fuerte accidente entre tres motocicletas dejó como saldo tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, la noche de este viernes sobre la avenida Paseo del Mar, frente al área de food trucks de Playa Norte, en Ciudad del Carmen.

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De acuerdo con los primeros reportes y testimonios recabados en el lugar, dos motocicletas circulaban en aparente preferencia y en paralelo con dirección hacia el malecón costero. Se trataba de una motocicleta Italika color gris, con placas 09GUE3 del estado de Campeche, y una Vento color negro, con matrícula 29GVR4, también de Campeche.

Testigos señalaron que, mientras ambas unidades avanzaban por la avenida, una tercera motocicleta, una KTM color naranja y sin placas de circulación, se aproximó a gran velocidad por la parte posterior. Presuntamente, su conductor intentó rebasar a las otras dos unidades por en medio, provocando una violenta colisión en la que estuvieron involucradas las tres motocicletas.

Tras el impacto, el conductor de la KTM salió proyectado varios metros hacia adelante y terminó tendido sobre el pavimento con lesiones de consideración, principalmente en el pie izquierdo, además de un fuerte sangrado. Debido a la gravedad de sus heridas, fue atendido de inmediato por paramédicos del grupo ACSES y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En las otras dos motocicletas viajaban un hombre y una mujer, quienes también resultaron lesionados durante el aparatoso choque. Ambos presentaron diversos golpes y heridas, por lo que fueron valorados en el lugar por los cuerpos de emergencia y posteriormente trasladados a un centro hospitalario para una revisión médica más completa.

El accidente generó una intensa movilización de los servicios de emergencia y autoridades, además de afectaciones momentáneas a la circulación en este tramo de la avenida Paseo del Mar.

Las tres motocicletas quedaron severamente dañadas y fueron aseguradas y trasladadas al corralón correspondiente, mientras que las autoridades competentes tomaron conocimiento de los hechos y turnaron el caso ante la Fiscalía para realizar las investigaciones y determinar cómo ocurrió el accidente, así como deslindar las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la condición médica de las tres personas lesionadas.

JGH