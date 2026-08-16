Tres mujeres y un hombre resultaron lesionados en un accidente vehicular en Villas del Sol de Playa del Carmen

Cuatro personas resultaron lesionadas luego de que un automóvil provocara un aparatoso choque contra un mototaxi, paramédicos de la Cruz Roja mexicana auxiliaron a los heridos y los trasladaron a un hospital para recibir atención médica inmediata.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Sur con cruce de la avenida Chiit en el fraccionamiento de Villas del Sol, en donde un automovilista particular circulaba en exceso de velocidad y al no extremar sus medidas de precaución al realizar una maniobra impactó a un mototaxi con el número 243, en el que iban a bordo tres trabajadores de la industria hotelera que regresaban de sus labores a sus casas.

Al recibir el brutal impacto resultaron con lesiones, transeúntes que presenciaron el accidente de inmediato solicitaron la intervención de las autoridades a través del número de emergencias 911.

Minutos después arribaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes de inmediato brindaron los primeros auxilios y posteriormente los trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Asimismo, en la escena se presentaron los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) quienes auxiliaron el tráfico, además realizaron los peritajes de los hechos para fincar responsabilidades.

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Según testigos, el mototaxi circulaba en carril con preferencial, pero el conductor del vehículo se voló su alto obligatorio, en el aparatoso accidente resultaron con lesiones tres mujeres pasajeras y el mototaxista.

Los primeros reportes en el lugar, el operador del vehículo particular se incorporó de forma intempestiva, y no cedió el paso preferencial, esta maniobra causó el impacto violentamente contra el mototaxi, la frágil unidad giró de manera abrupta sobre la carpeta asfáltica.

Luego del golpazo, dos de las tres pasajeras salieron proyectadas fuera del mototaxi, la tercera resultó con una probable fractura en una de sus extremidades inferiores, la segunda presentó múltiples contusiones y heridas en distintas partes del cuerpo.

La tercera mujer, de aproximadamente 60 años, sufrió una herida abierta en la pierna. Mientras que el conductor del mototaxi requirió atención al sufrir diversas lesiones.